Автосалон загорелся в Подмосковье

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Нежилое здание загорелось в подмосковном городе Орехово-Зуево. Такие данные приводит сайт областного главка МЧС РФ.

Сообщается, что пожар охватил здание в черте города по адресу Малодубенское шоссе, дом 28. Сигнал о возгорании поступил 22 декабря в 22:59.

Для тушения возгорания привлечены 61 человек и 17 единиц техники.

"Происходит возгорание в автосалоне автомобилей KIA", – уточнил ТАСС источник в экстренных службах.

Он добавил, что площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В данный момент пожарные продолжают тушение огня.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее в школе на северо-востоке столицы сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали около 250 человек.