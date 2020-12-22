Около 250 человек эвакуировали из школы на северо-востоке столицы

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Порядка 250 учеников и учителей эвакуировали из школы на северо-востоке Москвы из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС.

"В школе по улице Федоскинской, 4, сработала пожарная сигнализация. В целях безопасности проведена эвакуация", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

На месте происшествия уже находятся специалисты, которые проводят проверку. Причины срабатывания сигнализации устанавливаются.

Накануне в Подмосковье произошел пожар на складе, расположенном в Апрелевке. Возгорание на площади 800 квадратных метров оперативно потушили.

