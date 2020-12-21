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Происшествия

21 декабря, 23:19

Пожар произошел на складе в Подмосковье

происшествия пожар

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожар случился на складе в Подмосковье. Об этом информирует сайт областного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание произошло на складе в подмосковной Апрелевке. Огонь охватил здание по адресу улица Сентябрьская, дом 12.

По прибытии спасателей внутри склада наблюдалось сильное задымление.

"В 22:49 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", – заявили в МЧС.

Уточняется, что к тушению привлечены 15 человек и 4 единицы техники. По данным источника ТАСС в экстренных службах, на складе хранились деревянные отходы и паллеты.

Ранее пожар произошел на складе в столичном районе Строгино. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Позднее пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

В Строгине сгорел склад с краской

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