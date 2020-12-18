Пожар произошел в ангаре в подмосковном Дзержинском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Металлический ангар, где находится производство щитовых домов, загорелся в подмосковном Дзержинском.
Как сообщили в МЧС по Московской области, площадь возгорания составила 510 квадратных метров.
Инцидент произошел на улице Овиновка, дом 30. В результате здание обрушилось по всей площади.
В данный момент возгорание локализовано. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Ранее один человек погиб, еще одному потребовалась помощь после пожара в квартире на севере Москвы.