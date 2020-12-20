Возгорание на складе в Строгине ликвидировано

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Пожарные ликвидировано возгорание на складе в столичном районе Строгино на площади около 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар произошел на складе по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 6. Изначально сообщалось о возгорании на площади 100 квадратных метров.

На складе хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее короткое замыкание произошло в административном здании в Таганском районе. Инцидент произошел по адресу: улица Народная, дом 14, строение 2.