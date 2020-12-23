Пожар в автосалоне в Подмосковье локализовали на площади 1,5 тыс "квадратов"

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожар в подмосковном городе Орехово-Зуево удалось локализовать. Такие данные приводит сайт областного главка МЧС РФ.

Известно, что локализация возгорания была объявлена в 00:06.

"Локализация на площади 1 500 квадратных метров", – заявили в МЧС.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается. По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь охватил местный автомобильный салон.

Сигнал о возгорании в автосалоне поступил на дежурный пульт 22 декабря в 22:59. Пожар охватил здание в черте города по адресу Малодубенское шоссе, дом 28.

Для тушения возгорания были привлечены 61 человек и 17 единиц техники.