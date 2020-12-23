МЧС проверяет информацию о пожаре на заводе "Рассвет" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главное управление МЧС России по столице проверяет информацию о возгорании на территории машиностроительного завода "Рассвет". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее источник информагентства в экстренных службах сообщил о возгорании на предприятии, которое расположено по адресу Столярный переулок, дом 3.

А в первой половине дня в Москве произошел пожар на бульваре Веласкеса. Загорелась квартира в жилом доме, который входит в состав комплекса "Испанские кварталы".

В ночь с 22 на 23 декабря пожарным удалось потушить возгорание в нежилом здании в подмосковном городе Орехово-Зуеве. Огонь охватил здание автомобильного салона на площади в 600 квадратных метров.

