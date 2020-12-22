В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима

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Новые правила противопожарного режима, вступающие в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костер и жарить шашлыки на открытом огне на придомовой территории, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правила регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых это осуществить можно.

"Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь и пожарить шашлык, приготовить барбекю и иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности", – сказал Еникеев.

Ранее сообщалось, что с 1 января владельцам частных домов в населенных пунктах запретят сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима. В частности, нельзя будет использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Новые правила будут действовать в течение 5 лет, а штрафы за их нарушение составят от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара – до 5 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила для установки новогодней елки. Согласно новым правилам, елка не должна загромождать эвакуационные пути, ставить ее нельзя ближе одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования.