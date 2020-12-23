Пожар в здании на западе Москвы удалось локализовать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание, произошедшее в здании на территории завода в Кутузовском проезде, удалось локализовать. Об этом сообщает сайт городского главка МЧС.
Отмечается, что на момент прибытия пожарных огонь охватил одноэтажное кирпичное здание.
"Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров", – заявили в МЧС.
Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 21:49. Сообщалось, что огонь охватил отдельно стоящее одноэтажное здание по адресу Кутузовский проезд, дом 16.
По последним данным, в результате случившегося никто не пострадал. Тушение возгорания продолжается.