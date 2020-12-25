Частный дом обрушился после пожара в ТиНАО

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В ТиНАО частный дом обрушился в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В СНТ в поселении Рязановском на двух соседних участках горят частные дома. Один из них обрушился в результате пожара", – говорится в сообщении.

Уточняется также, что огонь распространился по всей площади второй постройки. Пожарные уже работают на месте происшествия.

Днем 25 декабря загорелось здание на территории мусороперерабатывающего завода в ТиНАО. Площадь возгорания в деревне Кузнецово составила порядка 50 квадратных метров.