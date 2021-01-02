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Происшествия

08:33

Мужчина погиб в результате пожара на заводе в Самаре

происшествия пожар регионы

Фото: 63.mchs.gov.ru

Мужчина погиб в результате пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС.

"В 04:43 по местному времени (03:43 мск) 2 января 2021 года объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1 250 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (мужчина 1960 года рождения), пострадавших нет", – сообщают спасатели.

Отмечается, что по факту смерти мужчины следователи начали проверку. В свою очередь, самарская прокуратура проводит проверку по факту пожара и в ближайшее время даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания.

О пожаре стало известно в пятницу утром. В пятницу вечером пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Для тушения возгорания создали четыре боевых участка работы. Кроме того, на место происшествия прибыли два пожарных поезда.

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