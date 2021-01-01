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Происшествия

17:32

Пожар на заводе в Самаре локализован на площади 3,5 тыс квадратных метров

происшествия пожар

Фото: МЧС России

На недействующем подшипниковом заводе в Самаре локализовано возгорание на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Самарской области.

"В 17:47 объявлена локализация пожара на площади 3 500 квадратных метров. Происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

О пожаре стало известно в пятницу утром. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для тушения возгорания создали четыре боевых участка работы. Кроме того, на место происшествия прибыли два пожарных поезда.

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