Пожар на заводе в Самаре локализован на площади 3,5 тыс квадратных метров

Фото: МЧС России

На недействующем подшипниковом заводе в Самаре локализовано возгорание на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Самарской области.

"В 17:47 объявлена локализация пожара на площади 3 500 квадратных метров. Происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

О пожаре стало известно в пятницу утром. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для тушения возгорания создали четыре боевых участка работы. Кроме того, на место происшествия прибыли два пожарных поезда.

