Собственникам грузовых автомобилей упростили получение пропуска в Москву

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Собственникам грузовых автомобилей со спецразрешениями станет проще получать пропуск. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Там уточнили, что теперь не нужно предоставлять договоры перевозки и документы, подтверждающие право владения транспортом.

Ведомство напомнило водителям грузовиков правила для проезда в пределах МКАД и по магистрали с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны:

сначала нужно получить дневной пропуск, действующий с 07:00 до 23:00. При этом его можно использовать для поездок ночью, а оформлять отдельный ночной пропуск для владельцев дневного не требуется;

в столицу запрещен въезд большегрузам, которые проезжают город транзитом и не обслуживают жителей. Им можно использовать ЦКАД, трассы А-107, А-108.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, благодаря принятым мерам по регулированию движения грузового транспорта улучшается экология и повышается безопасность. При этом доставка в столицу товаров и продуктов сохраняется в полном объеме, а развитие электронных услуг для грузоперевозчиков сокращает их издержки, отметил заммэра.

Новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны в Москве начали действовать с 1 января 2022 года.

Позже в столице упростили порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта. Максимальный срок их действия увеличен с 5 до 10 суток. А для получения дневного пропуска водителям грузовиков требуется меньше документов.

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