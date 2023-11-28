Польша попросила Киев отменить регистрацию грузовиков, возвращающихся в ЕС порожними

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Польские власти попросили Киев отменить регистрацию грузовых автомобилей, которые возвращаются на территорию Евросоюза порожними. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство инфраструктуры Польши.

В ведомстве отметили, что одной из причин протестов польских перевозчиков является введение электронной очереди с украинской стороны, из-за чего выросло время ожидания пересечения украинско-европейской границы.

Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения последующих заказов и снижению конкурентоспособности компаний, добавили в польском министерстве.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини" на польско-украинской границе.

Перевозчики в том числе требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после начала спецоперации, а также провести их проверку.

До этого мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Варшаве следует вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе.