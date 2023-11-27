Польские перевозчики начнут блокировать КПП "Медыка" круглосуточно

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Польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини" на польско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Ранее движение на данном КПП блокировали с 10:00 до 21:00. Польские перевозчики требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после начала спецоперации, а также провести их проверку.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Варшаве следует вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе. Он отметил, что весь вклад Польши в победу Украины "сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы".

До этого украинское посольство на фоне смерти в очереди на КПП второго водителя грузового автомобиля, который был заблокирован на пункте пропуска, обратилось с официальной нотой в МИД Польши, потребовав разблокировать границу.