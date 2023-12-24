Собянин сообщил о снижении аварийности на дорогах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На столичных дорогах уменьшилось число ДТП и сократилось время в пути, в том числе у пешеходов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря реализации свыше 1 тысячи проектов дорожных кураторов ЦОДД. Среди них:

создание 330 пешеходных переходов;

введение 25,99 километра выделенных полос для проезда городского транспорта;

обустройство свыше 11 000 парковочных мест;

изменение скоростного режима на 73 участках;

организация 89 дополнительных полос движения, в том числе 19 на МКАД.

"Сейчас в ЦОДД работает 41 дорожный куратор. Они ежедневно принимают больше 65 обращений из различных источников, следят за дорожной ситуацией в городе", – поделился Собянин.

Он уточнил, что специалисты составляют предложения по изменению схемы движения, учитывая мнение местного населения. Связаться с дорожным куратором можно по почте koordinator-codd@transport.mos.ru. В теме письма следует указать свой округ и район, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что загруженность дорог в Москве сократилась в этом году на треть. Как уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в среднем за сутки за 11 месяцев 2023 года передвигалось 2,84 миллиона машин, что на 4% меньше, чем в 2022-м.

Загруженность дорог в столице снизилась на треть в 2023 году