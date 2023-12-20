Загруженность дорог в Москве в 2023 году снизилась на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Загруженность столичных дорог снизилась в этом году на треть. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В среднем за сутки за 11 месяцев этого года передвигалось 2,84 миллиона автомобилей, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Это на 4% (130 тысяч машин) меньше, чем в 2022 году. Показатель является самым низким за последние пять лет.

Отмечается, что среднесуточно на дорогах стало на 230 тысяч машин меньше по сравнению с 2019 годом. Это связано с ростом популярности городского транспорта столицы.

Помимо этого, показатель изменился из-за введения новых станций метрополитена, в том числе БКЛ, запуском МЦД-3 и МЦД-4. Также горожане стали чаще использовать такси.

Ликсутов добавил, что число дней с высокой загруженностью за 11 месяцев 2023 года уменьшилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина также развивается сеть выделенных полос и сервис краткосрочной аренды машин.

"Создается доступная альтернатива личному автомобилю – городской транспорт с каждым годом становится удобнее, комфортнее и привлекательнее. При этом провозной запас создан на десятилетия вперед", – подвел он итог.

Ранее сообщалось, что более 150 новых пешеходных переходов, 5,5 тысячи мест для парковки, островки безопасности у 95 зебр обустроили этой осенью в Москве. В частности, на перекрестке Куркинского шоссе и Ландышевой улицы специалисты сделали диагональные пешеходные переходы, которые регулируются светофорами.

Также число погибших в ДТП с участием грузовиков в Москве сократилось на 22%. Так, за 10 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года снизилось количество: аварий – на 2% (меньше на 18 ДТП), погибших – на 22% (18 сохраненных жизней), раненых – на 8% (меньше на 80 пострадавших).



Загруженность дорог в столице снизилась на треть в 2023 году