Заммэра Ликсутов заявил, что парад трамваев в Москве посетили более 200 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парад трамваев у Белорусского вокзала в Москве посетили более 200 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мероприятие организовали в честь 125-летия столичного трамвая. Впервые парад прошел на старейшей в Москве линии электрического трамвая.

"Спасибо за участие, еще раз поздравляю с праздником всех москвичей!" – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

На мероприятии выступили артисты проекта "Музыка в метро", группа "Мираж" и другие. Гостей угощали чаем, кашей и эксклюзивными пряниками.

Сергей Собянин ранее сообщил, что с 2017 года в Москву поставили более 500 современных трамваев, произведенных на территории России. Парк трамваев в столице обновлен уже на 95%. К 2030 году планируется закупить еще 200 вагонов последнего поколения.

