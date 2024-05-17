Благоустройство сквера вдоль проезда Серебрякова началось в Свиблове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Свиблове стартовали работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова. Через него проходят маршруты жителей района от жилой застройки к станции метро "Ботанический сад", остановкам городского транспорта и торгово-развлекательным объектам, сообщается на сайте комплекса городского хозяйства.

Специалисты уже приступили к обустройству пешеходных дорожек. Они устанавливают бордюры и устраивают слой из щебня. Также подготовили основания для детской и спортивной площадок и места для выгула собак.

Современный спортивный кластер с турниками, боксерскими грушами, мини-скалодромом и многофункциональным игровым полем появится напротив дома 9, корпуса 1 в проезде Серебрякова. Для детей оборудуют специальный комплекс с кольцевой дорожкой и спортивно-игровой мостик. Рядом обустроят навес со скамейками, где смогут расположиться родители.

Около дома № 11 обустроят несколько мест для отдыха с качелями и лавочками под навесом. Также специалисты проложат удобный пешеходный маршрут к фестивальной площадке "Московских сезонов" и разобьют рокарий на пересечении проездов Серебрякова и Нансена.

Кроме того, напротив дома № 5 появится большая детская зона с игровым комплексом и горками для детей постарше, комплекс с развивающими панелями для малышей. На площадке установят карусель, качели-гнезда, песочницу, канатные комплексы и качалки.

Специалисты разместят площадку для выгула собак в центре сквера, напротив дома № 7. Для питомцев обустроят безопасное огороженное пространство с различным оборудованием для дрессировки.

Ранее в Москве высадили более 4,6 миллиона саженцев виолы. Специалисты украсили цветами улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и магистралей. В настоящее время в столичных теплицах ведется подготовка цветочной рассады.