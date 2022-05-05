Производитель кофе Paulig продал бизнес в России

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Финская компания Paulig, специализирующаяся на производстве кофе, продала бизнес в РФ. Об этом сообщается на сайте компании.

Покупателем долей стал частный инвестор Викас Сой.

"Торговые марки и рецепты Paulig не участвуют в распродаже. Сумма сделки не разглашается", – говорится в сообщении.

Бренд Paulig уйдет с российского рынка в ближайшие месяцы. Поставки зеленого кофе новому владельцу фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более 3 месяцев.

Ранее в Ассоциации "Росчайкофе" заявили, что кофе не уйдет с полок магазинов в России, несмотря на трудности с доставкой. Кроме того, отмечалось, что причины роста цен на кофе имеют естественный характер и не связаны с кризисом из-за конфликта на Украине.

