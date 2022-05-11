Курс доллара упал до 67,2 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара ходе валютных торгов на Московской бирже в среду, 11 мая, упал до 67,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К закрытию торгов курс американской валюты потерял 2,2 рубля. Курс евро снизился на 2,75 рубля, составив 70,5 рубля.

Ранее Ассоциация трейдеров развивающихся рынков, куда входят Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase и другие крупные финансовые организации, рекомендовала своим членам отказаться от использования данных Московской биржи при определении курса рубля.

Там объяснили, что данный показатель после начала спецоперации на Украине оставался нестабильным, а сейчас завышен.