Курс евро опустился ниже 68 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:57 курс европейской валюты потерял 3,91%, опустившись до 67,88 рубля.

При этом курс доллара снизился до 65,16 рубля.

Ранее курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер допустил, что российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар и до 65 рублей – за евро. Он объяснил дисбаланс спроса и предложения валют влиянием санкций и контрмер.

