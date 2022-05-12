Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:55, курс потерял 2,14%, опустившись до 68,99 рубля. Через несколько минут евро обрушился до 68,49 рубля.

При этом курс доллара снизился до 65,5 рубля.

Ранее курс доллара упал до 67,2 рубля. Американская валюта 11 мая потеряла 2,2 рубля. Евро тогда опустился до 70,5 рубля.

Начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка "Ренессанс Кредит" Павел Журавлев рассказал, что неопределенность мирового валютного рынка вызвана инфляцией, геополитической нестабильностью и неизвестностью в связи с возможными решениями решениями Федрезерва.

