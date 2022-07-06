Польский министр нацобороны назвал посла Украины в Германии "идиотом Кремля"

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Польский министр нацобороны Мариуш Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника "идиотом Кремля", об этом сообщает "Польское радио".

Такое мнение политик выразил после недавнего заявления Мельника о том, что Степан Бандера был "борцом за свободу".

"Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля", – сказал Блащак.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом. Как отметили в ведомстве, она будет общаться только с министрами.

Уточняется, что Бербок при этом находится на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мельник раскритиковал такое решение министра иностранных дел.

Позже появилась информация, что посол Украины в Германии может занять пост замминистра иностранных дел в Киеве. Отмечается, что такое предложение было сделано министерством украинскому президенту.