После высылки дипломатов посольство РФ в Болгарии работать не может – Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после высылки 70 дипломатов посольство РФ в Болгарии не может нормально работать.

"По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Также он заявил, что решение о высылке 70 сотрудников российского посольства в Болгарии было принято под давлением США.

Ранее сообщалось, что Болгария высылает 70 сотрудников российского диппредставительства. В МИД РФ заявили, что Россия ответит на данный недружественный шаг Софии, посол страны допустила разрыв дипломатических отношений.

Ситуация на международной арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

