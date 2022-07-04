Решение выслать дипломатов РФ из Болгарии связано с давлением США – Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением США на Софию.

"Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

По его словам, суверен хочет убить в болгарах историческую память и разрушить фундамент отношений, закаленный в борьбе за независимость.

"Политика Вашингтона, она распространяется не только на Болгарию, они хотят убить историческую память и других народов на Балканах, прежде всего православных народов, кстати сказать", – подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ. Он отметил, что на нынешнем этапе посольство России в Болгарии не в состоянии работать нормально.

"Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", – подчеркнул он.

28 июня стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал российского диппредставительства. В МИД РФ заявили, что Россия ответит на данный недружественный шаг Софии, посол страны допустила разрыв дипломатических отношений.

При этом президент Болгарии Румен Радев выступил против закрытия посольства России в Софии. Глава государства намерен созвать заседание правительства, чтобы найти пути урегулирования вопроса.

Ситуация на международном поле обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

