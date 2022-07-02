Президент Болгарии выступил против закрытия посольства РФ в Софии

Президент Болгарии выступил против закрытия посольства России в Софии. Румен Радев намерен созвать заседание правительства, чтобы найти пути урегулирования вопроса.

Ранее Болгария проигнорировала требование МИД РФ отозвать решение о высылке 70 российских дипломатов. Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, обвинив в шпионаже.

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