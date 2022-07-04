Посол Украины Мельник может стать замглавы МИД – СМИ

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник может занять пост замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя украинского правительства.

"Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу", – рассказал источник издания.

В конце 2021 года представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук сообщил об отставке министра обороны Украины Андрея Тарана.

До этого депутаты Верховной рады отправили в отставку главу парламента Украины Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 парламентария.

