Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова

Фото: ТАСС/Zuma
Депутаты Верховной рады отправили в отставку главу парламента Украины Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 парламентария, сообщает ТАСС.
Отмечается, что достаточное для отставки главы количество голосов было набрано с помощью депутатов партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, депутатских групп "Доверие", "За будущее" и некоторых других депутатов.
Позже на брифинге Разумков сообщил, что продолжит политическую карьеру как депутат парламента и хочет объединить вокруг себя единомышленников.
"Переходим к рассмотрению вопроса об избрании главы Верховной рады Украины в соответствии со статьей 88 Конституции Украины", – заявил на заседании парламента первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Уточняется, что в ходе 30-минутного перерыва представители депутатских групп и фракций соберутся, чтобы согласовать возможных кандидатов на должность главы Рады.
Ранее в Киеве рассказали об угрозе раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране. По словам экс-депутата Рады Евгения Мураева, Киев может не пережить "третьего Майдана".
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