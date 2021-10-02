В Киеве рассказали об угрозе раздела территории Украины между соседними государствами

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Фото: depositphotos/reflextions
Существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев. Он считает, что Киев может не пережить "третьего Майдана".
По его словам, страну между собой могут разделить Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния.
"На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их", – приводит слова Мураева РИА Новости.
Он также обратился к украинцам, которые, по словам экс-депутата, думают, что "лучший ужасный конец, чем ужас без конца". По словам Мураева, такая позиция сограждан приведет к десятилетиям переходного периода по примеру Косово.
Ранее Мураев заявил, что на Украине наметилась мобилизация радикально настроенных граждан, которых могут использовать для дестабилизации обстановки в стране.
До этого экс-депутат Верховной рады заявил, что фактически Украиной управляют представители США. Политик указал на то, что агенты влияния данной страны есть в парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах Украины.
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