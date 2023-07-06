Пушилин заявил, что ВС РФ взяли под контроль Клещеевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль село Клещеевка, располагающееся к югу от Артемовска. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова временного главы ДНР в эфире программы "Соловьев Live".

По словам Пушилина, обстановка в селе напряженная. Украинская армия подошла достаточно близко к российским войскам, однако ВС РФ "все сделали грамотно".

"И на вчерашний день созванивался с командованием – все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем", – сказал врио главы ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что попытки наступления украинской армии в зоне спецоперации оказались безуспешными. ВС РФ отразили атаки ВСУ на трех направлениях, включая донецкое, южнодонецкое и краснолиманское. На последнем ВСУ за сутки потеряли 135 военных.



ВСУ провели несколько атак на четырех направлениях в зоне СВО