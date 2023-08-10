В Пентагоне сообщили, что США почти вдвое увеличили производство артиллерийских снарядов

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США практически в два раза за полтора года увеличили объемы выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и будут продолжать наращивать их производство. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В плане [снарядов калибра] 155 [миллиметров] – мы на сегодняшний день предоставили их Украине после начала боевых действий свыше 2 миллионов единиц", – приводит его слова ТАСС.

Райдер уточнил, что США обеспечили быстрое наращивание их производства. По его словам, в феврале 2022 года в стране производилось 14 тысяч таких снарядов в месяц, а в настоящее время их производится примерно 24 тысячи в месяц.

Он заявил, что в 2024 году США намерены выйти на производство более 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в месяц.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что эти запасы "не являются неисчерпаемыми", но позволяют Штатам "комфортно себя чувствовать" в плане работы с союзниками и партнерами в мире. Он также отметил, что Вашингтон будет и дальше передавать оружие и боеприпасы Киеву, и будет работать над тем, чтобы гарантировать наличие у Украины необходимых вооружений.

С начала 2023 года Киев получил более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



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