ЕС направил Киеву 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи

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Евросоюз (ЕС) направил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро. И будет больше в этом году и после", – уточнила она.

По ее данным, средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией. Она также подчеркнула, что ЕС солидарен с Украиной.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил предоставлять 5 миллиардов евро на военную помощь Украине каждый год. Глава ведомства отметил, что Берлин заинтересован в поддержке Украины из-за ухудшения ситуации, которое может спровоцировать большой наплыв беженцев.

До этого Минобороны Великобритании от имени Международного фонда для Украины подписало три контракта на поставку в Киев средств ПВО и БПЛА общей суммой более 90 миллионов евро. Из них 56 миллионов евро будут потрачены на поставку беспилотных систем норвежской оборонной компании Kongsberg.

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