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Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил предоставлять 5 миллионов евро на военную помощь Украине каждый год. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, решение примут законодатели. Глава ведомства отметил, что Берлин заинтересован в поддержке Украины из-за ухудшения ситуации, которое может спровоцировать большой наплыв беженцев.

"Нужно ясно сказать, что мы уже оказали Украине помощь на сумму 22 миллиардов евро", – добавил Линднер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов.

Комментируя очередной пакет помощи Киеву, посол РФ в Вашингтоне заявил, что Украина использует американскую военную помощь против мирных жителей и гражданских объектов, а Соединенные Штаты погружаются все глубже в противостояние с Россией.

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