Третий беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью

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Третий беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в регионе сохраняется", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Вечером 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью. Спустя некоторое время силы ПВО и РЭБ сбили еще один дрон ВСУ в регионе.

В обоих случаях никто не пострадал. После падения обломков второго БПЛА в одном из местных сел, на территории частного домовладения, обнаружили воронку площадью около 1 квадратного метра.