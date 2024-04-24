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Происшествия

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

Фото: 123RF/tsuneo

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 23:00 23 апреля.

По предварительным данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений на земле нет. В области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате уничтожения беспилотника в Чернянском районе Белгородской области произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские военные с начала спецоперации ликвидировали более 22 тысяч украинских беспилотников и 3,5 тысячи реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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