Эвакуация проведена на месте падения БПЛА в промзоне Липецка

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Власти Липецка провели эвакуацию на территории падения беспилотника в промышленной зоне города. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Преступным украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было", – написал глава региона.

Артамонов призвал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки дрона. В регионе отменили режим угрозы атаки беспилотников. Вместе с тем на территории области сохраняется желтый уровень опасности.

В ночь на 24 апреля падение БПЛА произошло в промышленной зоне Липецка. По словам Артамонова, жертв в результате произошедшего нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, атаке дронов подверглись несколько гражданских топливно-энергетических объектов в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области. В результате случившегося на месте вспыхнули несколько пожаров.