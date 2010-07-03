СМИ узнали о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

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В Москве положительно оценили быструю реакцию грузинских властей, осудивших оскорбительную речь журналиста Георгия Габунии. Россия рассчитывает на улучшение отношений с Грузией, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя МИД РФ.

По мнению собеседника газеты, возобновление авиарейсов в Грузию станет возможным, если грузинские власти предпримут последовательные шаги для нормализации ситуации. Представитель МИД РФ также не исключил, что в таком случае российские власти вернутся к теме отмены виз для граждан Грузии.

По информации издания, до июньских протестов в Тбилиси правительство РФ проработало указ об отмене визового режима с Грузией. Его готовили представить на подпись Владимиру Путину. Собеседник "Коммерсанта" допустил, что при улучшении отношений между странами "все можно развернуть назад".

Кроме того, источники газеты в правительстве считают, что после заявления президента РФ вероятность введения экономических санкций против Грузии близка к нулю.

21 июня Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки. Запрет начал действовать 8 июля.

Такое решение было принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на таких мероприятиях. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщали о 240 пострадавших.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

Грубые высказывания ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала Москву воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.