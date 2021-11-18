Россияне стали реже бронировать туры из-за возможного введения QR-кодов в транспорте

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Генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский сообщил, что после появления сообщений о возможном введении QR-кодов на транспорте активность по бронированию туров резко замедлилась. Об этом он заявил во время туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым", пишет ТАСС.

По словам специалиста, сейчас глубина продаж туров на межсезонье и зиму опустилась до рекордно низких показателей. Автомобильный туризм может частично компенсировать проблемы, но альтернативой он не станет. Уманский добавил, что сейчас отдыхающие беспокоятся о возврате средств в случае введения новых ограничений.

"Авиакомпаниям разрешено реализовывать авиабилеты по невозвратным тарифам. Гостиницы активно копируют эту модель, хотя это напрямую противоречит законодательству. Многие отели пытаются, особенно в новогодние даты, в период пиковой загрузки, транслировать невозвратные тарифы для туристов", – сказал Уманский.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.