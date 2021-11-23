Россияне пожаловались на тотальный досмотр в египетском аэропорту

В аэропортах Египта образовались огромные очереди
В аэропортах Египта образовались большие очереди. Россиянам приходится по несколько часов проходить различные досмотры и проверки, сообщает телеканал Москва 24.
"На первом контроле нас проверили, полностью всех прощупали. Обязательно всем снимать обувь. Потом у нас был еще один контроль, третий контроль, мы опять просканировали все сумки, нас опять всех прощупали, мы опять снимали обувь. С момента приезда в аэропорт у нас прошло шесть часов", – рассказала одна из туристок.
При этом туристы из других стран с этим не сталкиваются. Это связано с особыми требованиями, который ввели власти Египта для возобновления авиасообщения с Россией после авиакатастрофы над Синайским полуостровом.
Авиаэксперт Роман Гусаров объяснил, что Египет попытался повысить уровень авиационной безопасности до российских стандартов. Тем не менее в одном из египетских аэропортов на две рамки металлодетекторов приходится очередь из сотни человек. Россияне жалуются и на некорректное поведение сотрудников воздушных гаваней, которые предлагают жаловаться на некомфортные условия российским властям.
"Нам было сказано, что не хватает людей. <...> Я так понимаю, что в этом (поиске персонала. – Прим. ред.) есть определенная проблема, которую они, видимо, оперативно решить не могут. Нас заверили, что египетская сторона работает над этим вопросом, но пока особых подвижек мы не видим", – сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
На фоне многочасовых очередей, согласно некоторым данным, появились и коррупционные схемы: некоторые сотрудники аэропортов предлагают россиянам миновать все досмотры за плату в размере 20 долларов.
Накануне в Москве задержали и отменили 25 авиарейсов. Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 20 рейсов, еще два самолета задержали.
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