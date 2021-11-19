Туроператоры заявили о дефиците мест в отелях на Мальдивах

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Туроператоры фиксируют повышенный спрос на новогодние туры на Мальдивы, из-за чего уже сейчас наблюдается дефицит мест в местных отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.
Курорты Club Med Kani и Club Med The Finolhu Villas на Мальдивах уже полностью забронированы с 25 декабря по 10 января. По словам директора по маркетингу Валерии Зарудневой, мест не осталось практически ни в одной категории номеров.
О большом спросе и минимальном количестве оставшихся мест заявили в компаниях "Интурист", TEZ Tour, ANEX Tour, "TUI Россия" и других.
"Вариантов с хорошим соотношением цена-качество для семей с детьми ни на Новый год, ни на февраль подтвердить уже практически невозможно. Тем, кто хочет отправиться на Мальдивы на интересующую виллу, нужно быть готовыми к тому, что бронирование должно быть сделано как минимум за 5–6 месяцев до заезда", – рассказали в "Интуристе".
Большой спрос на Мальдивы породил и проблемы с трансфером на острова. Ситуация усугубляется и режимом работы гидросамолетов: по правилам трансфер гостей можно осуществлять лишь с 09:00 до 14:00.
В "TUI Россия" рассказали, что иногда людям приходится ждать другого рейса в аэропорту или искать другой вид трансфера.
Проблему поможет решить открытие нового терминала, уверены эксперты туриндустрии. Его строительство в Мале идет уже несколько лет, а открытие постоянно откладывается. По последней информации, терминал должны открыть к концу этого года.
По официальной статистике, на Мальдивах с 1 января по 9 ноября 2021 года побывали почти 1,1 миллиона туристов. Это в два раза больше, чем за весь 2020 год. Туроператоры считают, что большой спрос на это направление породило снижение стоимости путевок и расширение ассортимента туров.
Ранее сообщалось, что после появления сообщений о возможном введении QR-кодов на транспорте активность по бронированию туров резко замедлилась. По словам эксперта, сейчас глубина продаж туров на межсезонье и зиму опустилась до рекордно низких показателей.
Автомобильный туризм может частично компенсировать проблемы, но альтернативой он не станет.
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