25 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются задержки и отмены вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что всего изменения затронули 25 авиарейсов. Такие данные были представлены столичными аэропортами.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 20 рейсов. При этом вылет 2 самолетов задержали.

В свою очередь, в Домодедово задержали один рейс. При этом 2 лайнера там не взлетят вовсе.

Причины изменений не сообщаются.

Ранее самолет рейса Анталия – Москва приземлился в аэропорту прибытия с отказавшим двигателем. Перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. В результате случившегося никто не пострадал.