25 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве фиксируются задержки и отмены вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что всего изменения затронули 25 авиарейсов. Такие данные были представлены столичными аэропортами.
Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 20 рейсов. При этом вылет 2 самолетов задержали.
В свою очередь, в Домодедово задержали один рейс. При этом 2 лайнера там не взлетят вовсе.
Причины изменений не сообщаются.
Ранее самолет рейса Анталия – Москва приземлился в аэропорту прибытия с отказавшим двигателем. Перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. В результате случившегося никто не пострадал.