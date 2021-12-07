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Норвегия открылась для российских туристов: что нужно знать

Карантин на фьордах. Как российскому туристу попасть в Норвегию
туризм

С 26 ноября власти Норвегии открыли границы для российских путешественников – это хорошая новость. Однако правила въезда довольно жесткие, а цены стали даже выше, чем в допандемийный период. Еще один тревожный момент – до Норвегии уже добрался новый штамм коронавируса "Омикрон", а значит, правила въезда могут измениться в любой момент. Рассказываем, как попасть в Норвегию тем, кто настолько соскучился по фьордам, что их все это не останавливает.

Правила въезда

Фото: depositphotos/tan4ikk

Сначала о грустном: въехать в Норвегию сложно. Московский визовый центр уже открыт, а в Санкт-Петербурге на подачу документов нужно записаться заранее. Рассматривать заявления обещают от 10 до 30 дней, так что лучше озаботиться вопросом заранее.

Российские вакцины в Норвегии пока не признаны, поэтому всем туристам из России при въезде нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 24 часов, а по прилете сделать еще один экспресс-тест. Если в аэропорту не окажется пункта тестирования, его нужно сделать в любом удобном месте в течение суток.

После теста всем туристам предстоит отправиться на карантин, который официально длится 10 дней. В течение этого времени можно только гулять на улице, соблюдая дистанцию, нельзя посещать общественные места и принимать гостей (кроме тех, с кем вы прилетели вместе). Карантин можно прекратить досрочно, сделав контрольный ПЦР-тест, но не ранее чем через три дня с момента прибытия в страну. Если он окажется отрицательным, можно спокойно отправляться путешествовать по Норвегии.

Место проведения карантина турист вправе выбирать самостоятельно: это может быть как карантинный отель (около 4 000 рублей в сутки), так и арендованный коттедж или гестхаус. Главное условие – находиться в изоляции от других людей, так что бронь койко-места в хостеле не подойдет. При въезде в страну нужно будет предъявить бронь жилья на период карантина.

Кроме того, каждый турист старше 16 лет должен заполнить регистрационную форму на сайте, включая тех, кто вакцинирован признанной в ЕС вакциной. Дети младше 18 лет освобождаются от карантина и ПЦР-тестов перед въездом, но должны сдать анализы по прилете. Сдавать ПЦР-тесты через три дня после приезда они не обязаны, но власти страны крайне рекомендуют это сделать.

От карантина и ПЦР-тестов освобождаются привитые признанной в Норвегии вакциной или переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев и имеющие сертификат, признанный властями страны. К ним относятся:

  • норвежский COVID-сертификат;
  • цифровой COVID-сертификат ЕС;
  • NHS COVID Pass из Англии и Уэльса;
  • COVID-сертификат из Северной Ирландии;
  • сертификат о вакцинации против COVID-19 из Шотландии.

Важный момент: совсем недавно в Норвегии был обнаружен новый штамм "Омикрон", поэтому условия въезда могут быть пересмотрены в любой момент, уточнять их нужно накануне поездки.

Как добраться

С 9 ноября 2021 года авиасообщение между Россией и Норвегией возобновили. "Аэрофлот" летает по маршруту Москва – Осло три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета – от 21 000 рублей (туда и обратно, без пересадок). Добраться по воздуху на данный момент – единственный способ попасть в Норвегию, сухопутные границы пока закрыты.

Что посмотреть зимой

Фото: depositphotos/jon_chica

Если вас не пугают сложности со въездом в эту страну и не очень приветливые цены, то вот небольшой список мест, которые обязательно надо увидеть, чтобы усилия и нервы не оказались напрасно потраченными.
Осло
Хотя бы день стоит потратить на столицу. Отдыхать дольше здесь дорого, а вот галопом пробежаться по главным достопримечательностям можно довольно быстро. Город вполне компактный. На центральной улице – Карла Юхана – можно увидеть ратушу Осло, где вручают Нобелевскую премию, Национальную галерею (там висит, например, знаменитый "Крик" Эдварда Мунка), Королевский дворец и другую красоту архитектуры. У пристани торгуют свежей рыбой и креветками, а с крыши Новой оперы открывается отличный вид на город и острова Осло-фьорда.

Берген
Берген считается одним из самых аутентичных городов в Норвегии. Это бывшая столица и второй по величине город в стране, но выглядит он очень небольшим, уютным и пряничным. Кругом деревянные домики с острыми крышами, а квартал Брюгген, включенный в список ЮНЕСКО, считается самым известным средневековым поселением в Норвегии. Кроме того, Берген известен своим симфоническим оркестром, который стоит обязательно послушать, если представится случай. Не стоит обходить вниманием и местный рыбный рынок.

Лофотенские острова
Лофотенские острова расположены за полярным кругом. Сюда ездят в основном ради северного сияния и маленьких рыбацких деревушек с разноцветными домиками. В одном из этих домиков можно остановиться пожить, но даже просто прокатиться одним днем будет интересно. Например, можно увидеть следы пребывания викингов и побывать в жилище длиной более 80 метров, которое считается самым большим из найденных археологами. Также стоит попробовать местный деликатес террфиск – это сушеная треска, которую выловили во время нереста.

Фломская железная дорога
Всю красоту норвежской природы можно увидеть во время путешествия по Фломской железной дороге, которое журнал National Geographic включил в десятку лучших в Европе. Поездка длится всего час – начинается в деревне Флом и заканчивается на станции Мюрдал (почти 900 метров над уровнем моря). За это время поезд проходит мимо фьордов, заснеженных гор, водопадов рек и живописных долин.

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Васильева Екатерина

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