Синоптик предупредила о трехдневном снегопаде в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снегопад ожидается в столичном регионе в ближайшие дни. Он может принести городу до 8 миллиметров осадков. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".
"В пятницу с приближением с северо-запада очередного циклона вновь пойдет снег, понемногу ослабляя морозы. В последний рабочий день недели выпадет порядка 2–3 миллиметров осадков, при этом температура ожидается на 1–1,5 градуса выше, чем накануне. В субботу, 29 января, снегопады могут принести до 5 миллиметров осадков", – рассказали синоптики.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу ночью в Москве будет около -6…-8 градусов, по области – до -11, дневная температура воздуха в городе будет около -5 градусов.
В воскресенье, 30 января, установится облачная погода. Ночью температура будет на уровне субботы, а днем она повысится. Позднякова подчеркнула, что постепенно в столицу будет поступать более теплый воздух.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов. По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.
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