Синоптик рассказала о погоде в столице в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные дни в Москве ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет -5 градусов, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, небольшой снег ожидается в ближайшие сутки, а после погода изменится. Позднякова добавила, что атмосферное давление станет понижаться.

"Вечером в пятницу и в ночь на субботу увеличится возможность снега, у нас уже снега будет выпадать больше. Днем в субботу, 29 января, ожидается небольшой снежок. Ночная температура в Москве будет порядка -6…-8 градусов, по области – до -11, дневная температура воздуха в городе будет около -5 градусов", – цитирует Позднякову РИА Новости.

В воскресенье, 30 января, будет облачная погода с небольшим снегом. Ночью температура будет на уровне субботы, а днем она повысится. Позднякова подчеркнула, что постепенно в столицу будет поступать более теплый воздух.

"Погоду будет определять следующий атлантический циклон, поэтому максимальная температура 30-го числа будет порядка -1…-3 градусов", – сказала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов. По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.

