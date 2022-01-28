В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действие желтого уровня погодной опасности продлили в столичном регионе. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В материале уточняется, что повышенный уровень опасности ранее был объявлен в Москве и области из-за гололедицы.

"Желтый – погода потенциально опасна", – заявляется на сайте.

Добавляется, что обновленное предупреждение действует до 21:00 субботы, 29 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в конце января. По словам специалиста, в столице будет идти снег, из-за чего высота сугробов вырастет на 5 сантиметров.

Помимо этого, в городе будет дуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, что приведет к метели.

До этого Вильфанд рассказал, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов. По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.