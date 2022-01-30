Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве в воскресенье, 30 января, ожидаются небольшой снег, метель и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха днем в столице поднимется до -2...-4 градусов, а в ночь на понедельник, 31 января, будет держаться около -4 градусов. В Подмосковье днем будет до -6, а ночью – до -7.
При этом ожидается сильный южный ветер, его порывы могут достигать 10–17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.
Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 20:00 понедельника, 31 января.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в конце января и начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода. В частности, в понедельник в городе ожидается от нуля до 2 градусов мороза.
Коммунальные службы продолжают борьбу со снегом в Москве
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