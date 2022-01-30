Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Непогода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист объяснил, что причиной опасной погоды станет циклон. В частности, в Калининградской области и на юге европейской части страны ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.
"В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион", – отметил метеоролог.
Вильфанд продолжил, что в Ленинградской и Псковской областях в воскресенье ожидается сильный снег. При этом в Крыму пройдет дождь и мокрый снег.
Сильный снег также прогнозируется в Московской, Брянской и Орловской областях в ближайшие два дня. В столице метель ожидается во второй половине дня в воскресенье.
"Если еще утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 метров", – рассказал синоптик.
Он добавил, что снег продолжит идти в Москве и в начале следующей рабочей недели.
Ранее москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. Как утверждал Вильфанд, показатель может опуститься до 727–730 миллиметров ртутного столба.
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