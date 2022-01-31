В Росгидромете рассказали о новом снегопаде и похолодании в конце недели в Москве

Фото: Москва 24
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в конце недели москвичей вновь ожидает усиление снегопада.
Ранее портал "Метеовести" сообщил, что пришедший в столицу циклон "Надя" в понедельник, 31 января, достигнет своего пика. По прогнозам синоптиков, в этот день выпадет до 7 миллиметров осадков. Таким образом, сугробы в городе вырастут до полуметровой высоты. Вместе с тем атмосферное давление понизится на 20 единиц ниже нормы: до 727 миллиметров ртутного столба.
По словам Цыганкова, к 1 февраля в Москве осадки в виде снега будут уже небольшими. Однако они продолжат идти всю неделю, указал специалист.
Вместе с тем, по прогнозам синоптика, в Москве к концу недели вновь похолодает. В ночь на четверг, 3 февраля, в столице прогнозируется -6...-11 градусов, днем ожидается -3...-8, уточняет метеоролог. В ночь на пятницу столбики термометров покажут -8…-13 градусов, днем прогнозируется -5…-10, добавляет специалист.
"В субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночью еще чуть-чуть попрохладнее будет. Днем – -5...-10", – говорит метеоролог.
В ночь на воскресенье, по словам Цыганкова, в столице ожидается -4...-9 градусов. Днем немного потеплеет и будет уже от +1 до -4 градусов, заключил специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Центральном регионе прогнозируются морозы до -20 градусов в феврале. По словам метеоролога, в этом месяце будут периодически происходить колебания холодных и теплых периодов.
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