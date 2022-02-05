Синоптик спрогнозировал дожди и оттепель в центре Европейской России

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На предстоящей неделе в центре Европейской России ожидаются небольшие осадки, в том числе дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха, по прогнозам синоптика, ожидается на 8–10 градусов выше нормы. В отдельные дни столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

"Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая. <...> Ночные температуры – -6...+1 градус, дневные – около нуля, в остальные дни до +3 градусов", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Во вторник и среду, по словам Вильфанда, в центре европейской части России прогнозируется гололедица, умеренный снегопад, возможен мокрый снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в феврале москвичей ожидает аномально низкое атмосферное давление. По словам синоптика, это связано с большим количеством циклонов. Так, отметил Вильфанд, очередной глубокий циклон переместится на европейскую часть России в воскресенье, 6 февраля.